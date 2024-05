Obloha se zatáhne. Nejdeštivější a nejchladnější bude pátek, pršet má i v sobotu

V Česku končí suché období. Ovšem bohužel pro ty, kdo se těšili na prosluněný víkend, ukončí ho déšť, který by měl být nejvydatnější v pátek, ale poznamená i sobotu. V neděli by měl již jen doznívat přeháňkami. Dokud pršet nezačne, bude hlavně v Čechách a na západě Moravy trvat riziko vzniku a šíření požárů. I přesto, že se počasí před víkendem zásadně změní, na nejvyšších denních teplotách se to příliš neprojeví. Ochladí se jen v pátek, o víkendu se teploty vrátí k hodnotám kolem dvaceti stupňů Celsia.