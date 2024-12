O svátcích na veterinu. Psy a kočky podle zvěrolékařů nejvíc ohrožují návštěvy

Majitelé psů, koček i dalších domácích mazlíčků podle veterinářů na krmení dbají. Přesto každoročně evidují o vánočních svátcích nárůsty počtu akutních zažívacích potíží. „Mezi pacienty je v průměru více těch, kteří mívají zažívací problémy. Nejohroženější skupinou bývají štěňata,“ upozorňuje Markéta Kokinová z pražské záchranné veterinární služby PET-MEDIC.

Podle berounského zvěrolékaře Petra Volfa mají na nárůstu počtu zažívacích potíží mazlíčků podíl viny návštěvy. „Není to cílené, ale během štědrovečerní večeře to bývají hlavně příbuzní a jejich děti, kteří mazlíčkům házejí různé kousky lidské stravy ze stolu. Právě děti často nevědí, že to nemají dělat, a dospělí to ne vždy dokáží ohlídat,“ říká.