Nevyužité miliony ze sbírky pro malého Martina už pomáhají dalším

Finance nabídli také Michaele Hlaváčkové, která trpí stejným genetickým onemocněním jako Martin Zatloukal. A stejně jako on už také podstoupila náročnou operaci. „Cítím se velmi šťastná. Miška dostala to, co potřebovala. Bude lépe,“ okomentovala Michaelina matka Lenka Hlaváčková.

A dobře se daří i Martinu Zatloukalovi. Rodiče obou dětí proberou případnou finanční pomoc, až se Michaela vrátí ze Spojených států. „Nabídli jsme pomoc spojenou s následnými náklady, které budou spojeny s rehabilitací a pooperační péčí,“ ujasnil zakladatel projektu Donio David Procházka.

Pro další potřebné bylo ze sbírky vyčleněno přes padesát milionů korun. Z toho už je okolo pěti milionů rozdáno, pomohly zhruba deseti lidem. A přibýt by měli další. „Aby to bylo spravedlivé, aby se nikdo necítil dotčený, že on zrovna nedostal část těch peněz, to také na nás klade poměrně vysoké nároky,“ podotkl Procházka.