Nedivočet a dávat pozor na vedlejší příznaky, radí odborníci při vosím bodnutí

To znamená i více střetů s člověkem. Vědci ale přiznávají, že počty spíše odhadují a vychází z dostupných dat – třeba o počtech pobodání nebo likvidace hnízd.

Také by se z místa vpichu mělo vyndat žihadlo, další opatření ale podle Martiny Vachové z Ústavu imunologie a alergologie z fakultní nemocnice Lékařské fakulty UK v Plzni nejsou třeba. Vhodné je ale sledovat svůj zdravotní stav, zda se neprojeví další příznaky, a to zejména mimo místo vpichu. Mezi ně lékařka řadí například vyrážku, svědění dlaní, hučení v uších, poruchy zraku nebo točení hlavy a další. „To může svědčit o tom, že dochází k rozvoji závažné reakce. V tomto případě je namístě zavolání pomoci,“ uvedla.

Problém ale nastává u lidí, kteří mají na hmyzí jed alergii – těm může jít i po jediném žihadle o život. Jejich imunitní systém totiž reaguje nepřiměřeně. Příznaky se dostaví během vteřin až minut. Mohou to být kožní reakce, ztížené dýchání, bušení srdce, nevolnost, kolaps, bezvědomí a v krajním případě i zástava krevního oběhu nebo dechu. „Alergie na hmyz je ale opravdu velmi vzácná,“ dodává doktorka, která tak varuje před šířením zbytečné paniky.

„Opravdu v jednotkách případů dochází k rozvoji šokového stavu, kdy selhávají základní životní funkce,“ potvrzuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Pokud měl daný člověk v minulosti závažnější alergickou reakci na bodnutí a o své alergii ví, tak by měl být vybaven pohotovostní léčbou, nejčastěji v podobě adrenalinového pera. „Ty léky by měl mít neustále u sebe a pokud dojde k reakci, tak by je měl umět i správně aplikovat,“ podotkla lékařka v 90' ČT24.