Nechceme s pompou spouštět něco, co nebude fungovat, hájí Bartoš pozvolný nástup eDokladů

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) má za to, že postup digitalizace v Česku jde kupředu. V pořadu Interview ČT24 hájil postupné zavádění digitální podoby osobních dokladů a upozornil, že s novými nástroji musí ve chvíli spuštění umět stát pracovat, a prudké skoky by proto nebyly vhodné. Za posun vpřed považuje třeba připravovaný digitální systém plné moci a zmocnění.

„Pracujeme na systému, kde budou plné moci a zmocnění. Spousta lidí dělá něco třeba za rodiče a potřebuje k tomu notářsky ověřený papír, spousta lidí je zastupována v nějakých aktivitách právními službami,“ uvedl. Podle něj bude možné v budoucnu zmocnění vyřídit přes dvě elektronické identity. Považuje to za výrazný posun vpřed.

„Není problém něco vyvinout, ale vždycky je to o připravenosti státu s těmi nástroji pracovat,“ vysvětlil Bartoš. Státu navíc ze zákona vzniká povinnost takové systémy používat. „V momentě, kdy stát povinnost neplní, tak selhává,“ dodal. Policii nastává povinnost až od 1. července letošního roku, podle Bartoše by ale měla být schopná přijímat doklady v mobilu již v březnu nebo dubnu.

„Problém státu historicky byl, že se něco spustí, ten systém se zahltí a celý se vysype,“ komentoval Bartoš dále argument, že by se eDoklady měly spouštět všechny najednou, ne po částech. „Něco s velkou pompou spustit a pak zjistit, že stát není připraven, je podle mého špatně.“

Digitalizace stavebních povolení

„Snažíme se to v souladu s legislativou dodat tak, abychom k 1. červenci splnili zákonnou povinnost,“ prohlásil Bartoš k chystané digitalizaci stavebních povolení. Tu ale provází skepse například ze strany některých hejtmanů. Momentálně zakázku na zavedení stavebního informačního systému blokuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli námitkám společnosti System Servis. Podle firmy bylo výběrové řízení nestandardní.

V rámci prvního investičního nástroje nových způsobů podpory bydlení má vzniknout do roku 2025 pět set obecních bytů po celé České republice, uvedl Bartoš. Dále má pomoct systém garance bydlení, kdy pronajímatelé mohou vložit byty do obecního fondu spravovaného městem či organizací zabývající se sociálním bydlením. Potom mají garanci nájmu a obec s bytem nakládá jako se součástí bytového fondu. „Je to větší ochota pronajímat,“ řekl Bartoš.

Bartoš se také vyjádřil k volbě šéfa strany, která se uskuteční 13. ledna. Bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal odmítl po zisku dvou nominací kandidovat s tím, že je „ze strany unavený, frustrovaný a nechce to dělat“. Bartoš odmítl špatné nálady mezi Piráty s tím, že Pikal vede administrativní odbor. „Jestli je něco nepříjemná práce, tak ta administrativní ve straně, která má krajské zastupitele a členy vlády,“ uvedl. Očekává se, že bude Bartoš do čela Pirátů znovuzvolen.