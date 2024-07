Návrat ze Španělska se turistům prodloužil na třicet hodin

Z Almeríi se v noci nelétá. Po více než dnu čekání tak lidé nasedli do autobusů a museli jet dvě stě kilometrů do Malagy. Tam už letadlo čekalo. „Klientům uhradíme veškeré náklady, které jim třeba vznikly s tím, že jim skončila doba parkování na pražském letišti,“ informoval mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

„Bohužel jsme měli velmi málo informací od letecké společnosti,“ podotkl marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný. „Na druhou stranu to chápu. Oni asi věřili, že se letadlo opraví a bude moci odletět,“ dodal. Noc a čas do oběda strávili cestující v náhradním hotelu, pak ale zase řadu hodin na letišti.

Cestovní kancelář při sporu s aerolinkami nepomůže

Tuzemské spotřebitelské organizace, právníci a firmy zabývající se kompenzacemi v letecké dopravě řeší ročně řádově stovky případů. Letošek se podle nich zatím nevymyká. Lety nad Evropou se podle některých přepravců dál zpožďují, ale většinou v desítkách minut.

Cestovní kancelář při sporu s aerolinkami nepomůže. „Vždy je to vztah mezi leteckou společností a klientem, to znamená, že cestovní kancelář může být ve prospěch klienta pouze radou, ničím jiným,“ ujasnil mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Odškodnění mohou klienti žádat přímo po dopravci, pokud se let opozdí o více než tři hodiny a pokud byla chyba na straně letecké společnosti. Výše kompenzace záleží na délce trasy. „Pokud je to do 1500 kilometrů, tak má nárok na 250 eur. Když je to nad 1500 kilometrů do 3,5 tisíce, tak má nárok na čtyři sta. A pokud je to nad 3,5 tisíce kilometrů, tak má nárok na šest set eur,“ informovala manažerka zákaznické péče Vaše nároky Martina Boráková.

„Cestující mají právo na poskytnutí péče. To spočívá v poskytnutí občerstvení a stravy v době čekání na let. V případě, že to je čekání přes noc, tak aerolinka musí zajistit ubytování,“ podotkl spoluzakladatel Refundio Jakub Urban.

Také u nároku na občerstvení je důležitá doba zpoždění letu. „U nejkratších letů se můžeme bavit už o zpoždění dvouhodinovém, kdy můžeme požadovat nějaké základní občerstvení, jako třeba vodu a podobně,“ ujasnil vedoucí právního oddělení dTest Jan Šůra.