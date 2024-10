Nároky na znalost matematiky se mají zvýšit

ČT24

, kap

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události: Nároky na výuku matematiky se mají zvýšit (zdroj: ČT24)

Nové vzdělávací programy pro základní školy by měly mít vyšší nároky na znalosti matematiky, říkají kritici. Kompletní dokument, podle kterého mají školy začít povinně učit do tří let, má být hotový do konce roku. V mezinárodních srovnáních teď čeští žáci nejvíc zaostávají ve výkladu a praktickém využití matematiky.

„V případě matematiky jsme mířili dosud o úroveň níž než řada jiných zemí,“ přiznal ministr školství Mikuláš Bek (STAN). „U matematiky máme nejhorší průměr ve srovnání s ostatními předměty,“ informuje ředitel základní školy v Praze Pavel Kopečný. Na prvním stupni matematiku již učí jinak – s důrazem na rozvoj logiky. Obsah předmětu se do tří let změní všude. „Úroveň bude v některých tématech vyšší, samozřejmě hlavně v těch tématech, která jsou nová. Například jsou to základy pravděpodobnosti už na základní škole, dotýkáme se i tématu nerovnic. Naopak trochu jsme ubrali konstrukční geometrie a geometrie celkově,“ přiblížil garant vzdělávací oblasti matematika Václav Bendl.