Na Velké pardubické selhala obsluha cílové kamery

Velkou pardubickou v neděli poprvé v historii vyhráli dva koně současně – Sexy Lord s Jaroslavem Myškou a Godfrey s Janem Faltejskem. Chyběla cílová fotografie, která by těsný doběh rozhodla. Selhala obsluha kamery a klíčový snímek nebyl zachycen. Zasáhlo to i do výher sázkařů a dotace pro vítěze.