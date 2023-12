Muž v tričku s logem wagnerovců si trest odpracuje. O svršek přijde

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal muže, který přišel na zářijovou protivládní demonstraci v tričku s logem Wagnerovy skupiny. Za schvalování ruských válečných zločinů mu uložil tři sta hodin obecně prospěšných prací, tričko pak propadne státu. Vyplývá to z pravomocného trestního příkazu, který ČT získala. Muž se hájil tím, že wagnerovci jsou legální skupina, proti verdiktu se ale neodvolal.

Policisté muže zadrželi v polovině září v horní části Václavského náměstí v Praze. V ruce měl českou vlajku a na bílém tričku logo ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, která se účastní agrese proti Ukrajině. Na levém rukávu trička byla ruská vlajka, na pravém písmeno Z považované za symbol invaze a na batohu svatojiřská stuha připomínající vítězství Rudé armády ve druhé světové válce.



„Uvedenou kombinaci symbolů prezentoval záměrně v centru hlavního města na shromáždění s účastí tisíců osob, ačkoli si byl vědom jejich významu, jakož i veřejné známé skutečnosti, že Ruská federace vede od 24. února 2022 ozbrojený útok na Ukrajině,“ napsala do verdiktu soudkyně Dana Šindelářová, která muži uložila tři sta hodin obecně prospěšných prací. Nařídila také propadnutí trička s logem wagnerovců.



Muž podle videa na síti X se zadržením nesouhlasil. „Není to svastika. (…) Je to normálně legální skupina,“ řekl. Proti trestnímu příkazu se už ale nebránil, ten je tak od poloviny listopadu pravomocný. Za schvalování genocidy mohl soudit uložit až tříleté vězení.