Luštění sudoku dokáže předcházet Alzheimerově chorobě

Fenomén sudoku slaví výročí, před dvaceti lety ho místo křížovky poprvé otiskl britský list The Times. Popularita rébusu se rychle rozšířila i do zbytku západního světa. Podle odborníků je navíc jeho luštění prospěšné také pro lidské zdraví. „Jsou výzkumy, kde bylo zjištěno, že to cvičí mozek natolik, že to předchází Alzheimerově chorobě,“ uvedla manažerka vzdělávacího centra Didaktikon Tereza Martínková Bártlová.