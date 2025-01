Led z návěsů mají odstraňovat. Nemáme jak, tvrdí řidiči kamionů

Nedávno třeba hrouda zmrzlého sněhu dopadla do kabiny kamionu mezi oba v ní sedící muže. „Když řidič projížděl obcí Dlouhoňovice na Orlickoústecku, přímo na čelní sklo z protijedoucího nákladního vozidla upadl kus ledu. Oba dva vyvázli bez zranění,“ přiblížila incident policejní mluvčí Dita Holečková.

Další díru do čelního skla odletující led „vyrobil“ i na Písecku. V obou případech viníci jeli dál. Řidiči kamionů přitom o riziku vědí. Jejich povinností je nebezpečný sníh nebo led odstranit. „Zůstane tam voda, udělá to takové lavory, v noci to zmrzne a to je to, co pak padá,“ říká šofér kamionu Vladimír Mizler.

„Nejčastěji dochází k jeho uvolnění buď při přímé jízdě, kdy se pod něj dostane vítr, anebo potom v zatáčkách,“ doplnil vrchní komisař plzeňské dopravní policie Jaroslav Petrželka.

Sněhové rampy jsou v Česku dvě

„Když je prázdný návěs, tak si vezmu koště a obouchám si to. S sebou vozíme i menší žebříky, ale nahoru stejně nevylezete, protože pojišťovna vám to neuzná, protože vy jste tam neměla jakoby co dělat,“ přidává svoji zkušenost kamioňák Miroslav Šíma.

K odklízení sněhu a ledu ze střech kamionů slouží na odpočívadlech sněhové rampy – třeba ta v Rozvadově. V Česku jsou ale jenom dvě. „Máme připraveny i další lokality pro výstavbu těchto ramp. Nicméně podle našeho pozorování přímo na dálnicích je využití těchto ramp každou zimu naprosto minimální,“ sděluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Většina autodopravců sice má podobné rampy nebo plošiny ve svých areálech, problém ale nastává během výjezdů. „To by musely být na každém parkovišti, každé pumpě. A to, myslím, je asi neproveditelné,“ zamýšlí se Mizler. Smést sníh ze střechy musí i řidiči osobních aut. Pokud povinnost poruší, i jim hrozí až pětitisícová pokuta.