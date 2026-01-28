Led odlétající ze střech aut i kamionů může způsobit vážné nehody

Nahrávám video
Ledová nebo sněhová vrstva na střechách kamionů i osobních aut je nebezpečí, kterému současné počasí nahrává. I když podle zákona mají řidiči povinnost nános před jízdou odstranit, v případě kamionů často nemají kde. Na silnicích pak mohou způsobit nehody, naposledy třeba u Horažďovic na Klatovsku. K odklízení ledu z kamionů slouží výškové rampy na dálničních odpočívadlech, zatím se ale jediná nachází na Rozvadově na obou směrech dálnice. Ředitelství silnic a dálnic vytipovalo dalších osm míst, kam by je mohlo nainstalovat, ačkoli přiznává, že ani o tu existující nejeví řidiči velký zájem. Za porušení povinnosti odmést sníh ze střechy přitom hrozí pokuta až pět tisíc korun.