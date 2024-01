Labe v Ústeckém kraji je stále na třetím povodňovém stupni, ale klesá. Podobné je to na řekách i jinde v Česku

V Ústí na Labem je v sobotu znovu uzavřena Přístavní ulice, z níž hasiči odčerpávají vodu. Dostala se i do podzemního parkoviště pod nádražím, řidiči tak musí se svými auty jinam. Lidé se nedostanou na některé úseky cyklostezky podél řeky. Zavřena je silnice do Dolního a Prostředního Žlebu na Děčínsku, případná doprava záchranářů do obcí je zajištěna po železnici.

V krajském městě hladina řeky stoupla v pátek večer na 618 centimetrů, v sobotu v půl sedmé ráno byla na úrovni 612 centimetrů. Nejvyšší stupeň povodňové aktivity platí po překročení šesti metrů. V Děčíně a Litoměřicích v noci klesla hladina také o několik centimetrů. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude pokles velmi pozvolný. Náměstkyně primátora Děčína Anna Lehká (Volba pro Děčín) očekává, že se Labe na druhý povodňový stupeň dostane v průběhu úterka.

Protipovodňová stěna se v Ústí nad Labem nestavěla, hráze u této řeky jsou v Křešicích a Mlékojedech na Litoměřicku. Větší škody v kraji povodňové vlny z konce loňského roku ani ta současná nezpůsobily. Úklid na zaplavených komunikacích začne na Děčínsku hned po opadnutí vody, aby se lidé dostali auty do odříznutých obcí.

V Ústeckém kraji platí první povodňový stupeň také na Ohři, a to u Chomutova, v Lounech a Brozanech na Litoměřicku. Meteorologové na sobotu předpovídají v regionu ojediněle déšť, nad 900 metrů nad mořem sněžení. Večer srážky místy a postupně ve všech polohách budou přecházet ve sněhové. Nejvyšší denní teploty mají být tři až šest stupňů Celsia.