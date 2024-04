Kumulovat funkce nebudu, říká hejtman, primátor a poslanec Bělica. Slibuje odchod z některých postů

Nový hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, který je zároveň poslancem a primátorem Havířova, prohlásil, že se vzdá některých aktivit v Poslanecké sněmovně a vedení Havířova opustí hned, jak to bude možné, aby nekumuloval funkce. Řekl to v pořadu Interview ČT24. Jako hejtman se chce zaměřit na řešení situace kolem huti Liberty Ostrava nebo dalšího financování kraje.

Kritika na výběr Bělici přišla od bývalého hejtmana Ivo Vondráka. Ten tvrdil, že Bělica se neúčastnil příprav žádného strategického plánu kraje a že by bylo pro region lepší, kdyby se funkce ujal některý z náměstků odcházejícího hejtmana Jana Krkošky. Bělica ale toto popřel s tím, že je dvě volební období součástí týmu ANO, kdy dělal předsedu krajské organizace.

„Jsem přesvědčen, že dlouhodobě není možné vykonávat dvě exekutivní pozice hejtmana a primátora společně,“ dodal Bělica. To, aby se vzdal ostatních funkcí kromě hejtmanské, bylo zároveň jednou z podmínek koaličních partnerů v kraji.

„V rámci Poslanecké sněmovny se vzdám některých aktivit,“ prohlásil Bělica k tomu, jak chce skloubit výkon tří různých funkcí. Řešit to hodlá se svými poslaneckými kolegy příští týden. Z pozice primátora chce nejdřív dohlédnout na zdárný konec několika projektů tak, aby je jeho odchod neohrozil, až pak se této funkce vzdá. Konkrétně chce dohlédnout na rekonstrukci drážního tělesa havířovského nádraží, revitalizaci parku za kulturním domem Radost a rekonstrukci centrálního náměstí. Tvrdí přitom, že to bude záležitost několika měsíců.

Koalice ANO, ODS s podporou KDU-ČSL, TOP 09 a Sociální demokracie funguje prý v Moravskoslezském kraji dobře a podle Bělici do podzimních voleb i po náhlém odchodu Krkošky vydrží. „Koalice je funkční a já si myslím, že je pevná, především proto, že vychází z poměrně široké programové shody,“ řekl.

Bělica nahradil již zmíněného Jana Krkošku, který kraj vedl od loňského června. Učinil tak poté, co ho pražský soud koncem března uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině. Bělica tvrdí, že neměl o jeho provinění tušení. „Dozvěděl jsem se o tom zhruba tři nebo čtyři týdny před tím samotným soudem,“ řekl. „Objektivně řečeno, já ani mí kolegové z krajské organizace jsme neměli, jak tyto informace získat,“ dodal.

Kauza Liberty

Ve funkci hejtmana se chce Bělica zaměřit na kauzu huti Liberty. Ta má už delší dobu problém platit závazky. Před věřiteli ji ale od prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Dodavatel energií Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Tameh uvádí, že mu Liberty dluží aktuálně zhruba 2,2 miliardy korun.

Pokračování výroby oceli má podle Bělici strategický význam nejen pro Moravskoslezský kraj, ale i pro celou Českou republiku. „Pokud bychom o tento podnik přišli, myslím si, že se výroba v této podobě už nikdy nenastartuje,“ prohlásil. „Představoval bych si, že by v tomto směru vyvinulo větší aktivitu ministerstvo průmyslu a obchodu, ale rozumím tomu, že to není vůbec jednoduché,“ prohlásil. Zmínil dále, že je proti propouštění lidí z Liberty, protože by je bylo velmi těžké nahradit.

Bělica chce také debatovat o rozpočtovém určení daní, tedy přerozdělování mezi státem a regiony. Podle aktuálního návrhu Asociace krajů České republiky by Moravskoslezský kraj mohl přijít o 600 milionů korun. „Kladu si za cíl, abych to v rámci jednání jak s kolegy hejtmany, tak s ministry byl schopen zvrátit,“ prohlásil.