Kontejnery na papír jsou plné použitých krabic z e-shopů

Nová evropská pravidla

Zásilky firma také balí tak, aby v nich zůstalo co nejméně prázdného prostoru, a právě také na něj se vztahují nová evropská pravidla. Do roku 2040 mají snížit množství obalového odpadu o patnáct procent. Třeba pouze vzduch by tak měl v obalech tvořit maximálně padesát procent obsahu.

„Objednali jste si nějaký výrobek, který měří dejme tomu dvacet centimetrů čtverečních a přijde to v krabici, která má padesát nebo šedesát centimetrů čtverečních,“ popsal dosavadní situaci vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí z ministerstva životního prostředí David Surý.

Změnit by se měla i recyklovatelnost obalů. S tříděním papíru Češi obvykle nemají problém, zbytečně ale zabírají místo v kontejneru nerozdělanými krabicemi, které drží původní tvar a velikost. „Na první pohled je jasné, že do kontejneru se nám vejde daleko lépe,“ popsala mluvčí Eko-kom Lucie Mullerová situaci, kdy tam vkládá krabici už rozdělanou a stisknutou do co nejmenšího balíčku.

Každý Čech předloni vytřídil v průměru dvaadvacet a půl kilogramu papíru, zhruba o kilogram víc než v období před covidem.