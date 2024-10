Když není ETCS ani starý systém. Odbory se bojí zhoršení bezpečnosti na železnici

Svaz odborářů služeb a dopravy má obavy ze zhoršení bezpečnosti na železnici. Podle něj se to může stát na nově modernizovaných tratích. Strojvůdcům na nich chybí dosavadní systém zabezpečení, zároveň tam ale ještě není v provozu nový systém ETCS. Oba mají omezit situace, kdy strojvedoucí projedou návěstidlo na červenou. Jen loni takto chybovali víc než 130krát.

Takzvaný návěstní opakovač v kabině strojvedoucího slouží hlavně jako bezpečnostní pomůcka, na panelu svítí buď červená, žlutá, nebo zelená podle toho, co je na následujícím návěstidle. „Je to pro nás dost významná záležitost. Když je velká mlha, tak máte deset, dvacet metrů viditelnost a to už se vlak nedá zastavit,“ vysvětluje strojvedoucí Miroslav Píša.

V provozu je návěstní opakovač na čtvrtině železniční sítě. Kvůli přechodu na nový evropský systém ETCS už ho ale stát na některých nově rekonstruovaných úsecích neinstaluje, a zároveň tam omezuje rychlost. „Je to škoda. Nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z toho, že na nových tratích se mohlo jezdit větší rychlostí,“ podotýká Píša.

Zabezpečovač nebyl v provozu ani v době červnové nehody v Pardubicích. Strojvedoucí projel návěstidlo na červenou a narazil do nákladního vlaku. Kvůli jeho chybě přišli o život čtyři lidé. Systém ETCS tam byl zprovozněn až o tři měsíce později.