Kala: NKÚ s kontrolou vynakládání peněz na digitalizaci stavebního řízení počká

Kvůli problémům s přechodem na digitalizované stavební řízení loni ve vládě skončil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle Kaly celý projekt digitalizace nebyl jednoduchou záležitostí.

„Se znalostí toho, jak to dopadlo, bylo lepší to zastavit. Ale když se rozhodovalo, tak to tak jednoduché nebylo. A je potřeba tu digitalizaci vysvětlit, že to nebyla jednoduchá věc, ale balík šesti informačních systémů veřejné správy na které ta předchozí vláda připravovala čtyři velká výběrová řízení za 1,2 miliardy korun. Ta nastupující vládní garnitura do toho zasáhla a rozjel se proces, který skončil tak, jak to známe,“ vysvětlil prezident NKÚ Miloslav Kala. Reagoval na otázku Václava Moravce, zda by bylo pro hospodaření státu prospěšnější vyčerpat evropské dotace z Národního plánu obnovy na digitalizaci stavebního řízení, nebo celou věc odložit - a tím by se peníze nevyčerpaly.