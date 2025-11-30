Ježíšek v moderní době. Děti dostávají odpovědi dopisem, ale i AI hovorem

Umělá inteligence se už dostává i do vánočních zvyků. Dřív děti nechaly Ježíškovi dopis za oknem, nyní si mohou s Ježíškem „zavolat“ i přes AI. Speciální služba už podle jednoho z jejích tvůrců Dominika Dědička letos vyřídila přes dvacet tisíc hovorů. Oblíbené jsou ale i klasické dopisní služby, tradiční je pak Ježíškova pošta na Božím Daru. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka dostane každoročně vánoční razítko několik desítek tisíc dětských přání.
„Ahoj, tady Ježíšek, mám teď spoustu práce s balením dárků pro všechny hodné děti, ale i přesto bych s tebou rád probral pár věcí,“ ozve se z telefonu po přijetí hovoru od AI Ježíška. Během telefonátu kromě pochval i kárání dochází i na povídání o vánočních dárcích.
Službu Hovor od Ježíška mohli lidé poprvé vyzkoušet už loni, šlo ale jen o krátký test. Letos už podle Dědička ze společnosti Integritty, která službu provozuje, vyřídili přes dvacet tisíc hovorů.
Dopisy s osobním přístupem
Mnozí ale dál volí klasičtější postup. Několik desítek tisíc psaní každoročně odbaví Ježíškova pošta na Božím Daru, která funguje už od roku 1994 a patří tak k nejtrvalejším vánočním tradicím v tuzemsku. Pohlednice a dopisy od dětí zde i letos mezi 1. a 23. prosincem dostanou příležitostné vánoční razítko, řekl ČT Vitík.
Mezi lidmi jsou oblíbené i dopisy nebo pohledy přímo od Ježíška. Jana Podskalská, která ve Kdyni řadu let připravuje vánoční pozdravy v rámci Ježíškovy pošty, letos spustila službu Ježíšek píše dětem.
Rodiče napíší do objednávkového formuláře několik vět o obdarovaném nebo co si přeje k Vánocům. Podskalská jim pak připraví text na míru: „Jde o to napsat něco, co potěší a co není fráze“.
Od roku 2020 funguje také projekt Ježíšek dětem. Odlišuje se tím, že reaguje přímo na dopisy od dětí adresované Ježíškovi. Děti pošlou dopis nebo kresbu a dostanou osobní odpověď. „Nepoužíváme šablony, protože každé přání je jedinečné,“ říká zakladatel Lukáš Kameník.
Reakce dětí prý bývají velmi dojemné. Největší zájem podle něj přichází kolem Mikuláše a na konci sezony se celkový počet objednávek pohybuje do tří tisíc.
Téměř dvacet let existuje i Dopis od Ježíška Andrey Růžičkové. Tato služba naopak nabízí pouze šablony textů pro děti i dospělé nebo umožňuje objednávajícím vložit vlastní text. „Díky PS vzkazům vnímáme rodinné příběhy, jak Ježíšek přináší pozdravy od dědů, babiček, pejsků či sourozenců z nebíčka, a to pak kapou slzy i nám,” přiznává Růžičková.
Tradice nezaniká, ale ztrácí se osobní kontakt
Podle psycholožky Julie Janošíkové z portálu Terapie.cz nové služby mění způsob, jak děti Ježíška prožívají. „V minulosti s dětmi Ježíšek nekomunikoval. Dnes je víc interaktivní,“ říká. Zároveň ale dodává, že tradice nezaniká. „Kouzlo může zůstat stejné jako dřív. Jen se mění forma. Vánoční tradice tím neslábne, spíše se přizpůsobuje dnešnímu světu,“ dodal.
Psycholožka a zároveň ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková ale upozorňuje na důležitost kontaktu mezi dítětem a rodičem. V poslední době se podle ní klade příliš velký důraz na technologie a umělou inteligenci.
Jarolímková proto osobně upřednostňuje spíš tradiční dopisování s Ježíškem, při kterém se podle ní dítě jednak rozvíjí a zároveň posiluje vztah s rodiči. „Když moje děti psaly dopis Ježíškovi, malovaly, lepily obrázky, byl to společně strávený čas. Bojím se, že když to rodiče přenechají AI, osobní kontakt tam zmizí,“ řekla.