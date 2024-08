Janoušek požadoval odškodné přes 150 milionů, soud mu přiznal pár tisíc

Roman Janoušek požadoval přes sto padesát pět milionů za stíhání v kauze Chambon, ve které byl pravomocně zproštěn obžaloby, a také za to, že mu policie deset let zadržovala majetek – zlaté cihly a hotovost. Stát se mu za stíhání omluvil a vyplatil přes tři čtvrtě milionu.

Soud ve čtvrtek Janouškovi vyhověl jen částečně a většinu částky podnikateli nepřiznal. Podle soudce se Janouškovi nepodařilo prokázat, že mu byla způsobena škoda. „Chápu, že když byl žalobci zajištěn majetek v řádu několika milionů po dobu zhruba deseti let, tak to zasáhlo do jeho majetkové sféry. Nechci to bagatelizovat, ale nemám za to, že by v trestním řízení nastaly průtahy a že by zajištění peněz bylo svévolné,“ prohlásil soudce Petr Navrátil při zdůvodnění rozsudku.