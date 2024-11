Hory zasype sníh, v Krkonoších může napadnout až šedesát centimetrů

Na horách bude vydatně sněžit, v Krkonoších může od čtvrtečního poledne do pátečního večera napadnout až šedesát centimetrů sněhu a v Jizerských horách asi třicet centimetrů. V Jeseníkách pak během čtvrtečního večera a pátku nasněží zřejmě kolem třiceti centimetrů. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na většině území bude ve čtvrtek podle meteorologů pršet, sníh očekávají v nadmořských výškách nad 800 metrů nad mořem. „Ve čtvrtek nás čeká svižnější počasí, už během noci na čtvrtek začne od severozápadu pršet a také bude zesilovat vítr. Déšť během dne přejde přes většinu území, postupně však zeslábne a zůstanou jen místy přeháňky, na horách však déšť přejde do sněžení, které by tu mělo zůstat po většinu dne,“ informoval ČHMÚ.

Na vydatné sněžení pak meteorologové vydali výstrahu. Varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od čtvrtečních 12:00 do pátečních 18:00 v Libereckém kraji pro oblasti Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu a v Královéhradeckém kraji pro regiony kolem Trutnova a Vrchlabí.

„Očekává se vydatné sněžení s tvorbou nové sněhové pokrývky nad třicet až šedesát centimetrů za dané období,“ uvedli meteorologové. Na Frýdlantsku a Liberecku to má být dvacet až třicet centimetrů. Vydatné sněžení se také čeká v oblasti Jeseníků, a to od čtvrtečního večera do noci z pátku na sobotu.

Meteorologové také varují před komplikacemi v dopravě. Mokrý sníh může lámat stromy nebo způsobit problémy na drátech elektrického vedení. Na horách je potřeba dodržovat pokyny Horské služby.