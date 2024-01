Hasičům se množí výjezdy k požárům způsobeným topidly nebo vadnými komíny

Před požárem v Chocni se ve čtvrtek podařilo utéct sedmnácti lidem včetně dětí. Nikomu se nic nestalo, hasiči totiž udrželi plameny v neobytné části rozsáhlého objektu. Škody půjdou do statisíců korun. „Příčina vzniku požáru je vyšetřována, ale požár mohlo způsobit s největší pravděpodobností topidlo,“ informovala mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

ČT ukázala záběry z místa požáru soudnímu znalci v oboru požární ochrana Radku Kislingerovi – ten upozornil jednak na stáří kamen, ale také na možný problém s jejich instalací. „Lidé, kteří si nainstalují taková kamna – navíc, když jsou to starší objekty – udělají nový kouřovod, provádí to třeba nějakou starou hořlavou konstrukcí, střechou, kde neznají třeba úplně detaily, dělají to tak nějak laicky. Řeší problém, že jsou teď mrazy, tak na tyto detaily zapomínají,“ vysvětluje.

To, jak daleko, nebo spíše blízko u zdroje lidé skladují palivo, podle experta Kislingera rozhoduje. Platí to jak v kotelnách, tak třeba u běžných kamen. Důležité je dodržovat odstupové vzdálenosti, které jsou stanoveny výrobcem kamen. „Znamená to minimálně dvacet centimetrů do boku, osmdesát centimetrů před topeništěm,“ upřesňuje.