Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
Pavilon L má sedmnáct nadzemních podlaží. Hasiči tam byli loni, protokol nese datum 15. prosince 2025. „Bylo potvrzeno, že kontrola provozuschopnosti požárních a evakuačních výtahů není prováděna. Uvedená požárně bezpečnostní zařízení tak nebyla v době kontroly udržována v provozuschopném stavu,“ stojí podle Seznam Zpráv v protokolu. Některé výtahy byly zatarasené nemocničním vybavením.
V podlaží, kde sídlí neurologická klinika, našli hasiči nedopalky a další stopy po kouření, přestože v celé nemocnici platí zákaz. Kouřilo se v takzvané chráněné únikové cestě, kterou musí mít podle zákona každý objekt tohoto typu.
Nemocnice musí mít také speciální dveře zabraňující šíření kouře v budově. Aby plnily svůj účel, musí být stále zavřené. Hasiči je však našli ve čtyřech podlažích otevřené, uvedly Seznam Zprávy. Otevřené byly i protipožární dveře, které dokážou odolávat žáru. V suterénní části nemocnice je někdo z personálu zapřel cihlou, v prvním podlaží pod ně strčil dřevěný klínek. Hasiči také zjistili, že nemocnice bez jejich svolení a bez svolení stavebního úřadu zrušila část hydrantů.
Vedení nemocnice sjednává nápravu, ředitel byl odvolán
„Na základě zjištění kontroly provádíme celou řadu fyzických, technických a personálních opatření, abychom sjednali nápravu,“ reagovalo vedení nemocnice.
Ředitel nemocnice Ivo Rovný Seznam Zprávám napsal, že šlo o výsledek nedodržování interních pravidel a individuálních pochybení a že nemocnice provádí řadu opatření k nápravě. Minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) z jiných důvodů odvolal Rovného z funkce. Fakultní nemocnice Brno bude mít nově společné vedení s Fakultní nemocnicí u svaté Anny.