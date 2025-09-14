Eva Jiřičná připravila expozici k vystavení korunovačních klenotů na Pražském hradě

V pondělí vyzvedne sedm klíčníků české korunovační klenoty. Budou vystaveny ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Tentokrát je doplní historické předměty, které připomínají osud pokladu za druhé světové války. Expozici, jež návštěvníky dovede k symbolům české státnosti, navrhla architektka Eva Jiřičná. Sídlo českých králů a prezidentů jí není cizí, v devadesátých letech pro něj vytvořila unikátní Oranžérii.
