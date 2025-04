EU reagovala na americká cla s klidnou hlavou, ocenila europoslankyně Bartůšek

Evropská unie měla začít jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o clech hned po jeho zvolení, protože už dopředu avizoval, že je chce zvyšovat. V pořadu Interview ČT24 to uvedla europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). Zároveň ocenila, že Unie si zachovala „klidnou hlavu" (schválila odklad odvetných cel) a neudělala žádné „zbrklé rozhodnutí“. USA jsou podle Bartůšek spojencem a měly by jím zůstat, není k tomu nutné souhlasit ve sto procentech s kroky americké administrativy. „Spojenectví je umět navzájem vyjednávat a umět společně mluvit,“ řekla. Diplomatické kroky by měly podle ní sloužit k udržení tohoto vztahu. Pořad moderoval Daniel Takáč.