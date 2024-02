Epidemie chřipky je dle Státního zdravotního ústavu blízko vrcholu

„Hodnoty ARI a chřipky vykazují na celostátní úrovni České republiky pokračující celoplošnou epidemii s převahou chřipkových onemocnění," uvedli hygienici. Nejvyšší nemocnost evidují mezi dětmi do pěti let, která se pohybuje podle zveřejněného grafu kolem pěti tisíc případů na sto tisíc obyvatel této věkové skupiny. Naopak nejnižší nemocnost je mezi seniory nad 65 let.