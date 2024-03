Embéčko slaví šedesátiny. Na poslední moderní auto z ČSSR nedali řidiči dopustit malým bolestem navzdory

Škoda 1000 MB bylo pro mladoboleslavskou automobilku velice revolučním modelem. Bohužel ale bylo také na velmi dlouhou dobu poslední, o kterém šlo něco takového říct. Z dosavadní klasické koncepce s motorem vpředu a pohonem zadních kol přešla tehdy Škodovka (respektive AZNP) na koncepci vše vzadu. Jenomže u ní se zasekla téměř na čtvrt století. A dva novější modely, které přišly po Embéčku, měly vlastně spíše charakter faceliftu, než že by to byla úplně nová auta.

Dosavadní malé škodovky byly vozy své doby s rámovou karosérií a klasickou koncepcí, kdy byl motor uložen vpředu, ale přes kardanovou hřídel poháněl zadní nápravu. Bylo to dědictví počátků automobilismu, kdy soudobá technologie neumožňovala, aby byla přední kola zároveň poháněná i řízená, ale zároveň to byla koncepce, která zbytečně zabírala místo. V tehdejších malých vozech, kde ho nebylo nazbyt, byl tunel s hřídelí velmi výrazný.

V 50. letech ale začal svět přecházet na auta docela nová – lehčí, přitom prostornější a celkově úspornější. Posloužila k tomu samonosná karosérie, která již nepotřebovala rám, a přesun motoru dozadu. Motor uložený vzadu musel ovšem být menší, než býval ten vpředu, a lehčí. Již před druhou světovou válkou se vyráběly například tatry přesně s takovou koncepcí, jenomže to byla velká, luxusní auta. Model Tatra 97, který měl být poněkud lidovější, se nedostal do masové výroby, ovšem Volkswagen Brouk, který byl její částečnou kopií, již ano. A Brouk se pak stal inspirací pro další, větší auta. Sám Volkswagen přišel v 50. letech s dalšími vozy s koncepcí vše vzadu, samozřejmě u něj setrvala Tatra, krátce po válce ji začal používat i Renault…

Jestliže typ 988 vypadal, jako by měl delší záď než příď, u prototypu 989 to tak opravdu bylo. Karoserie byla polotrambusová – vůz měl minimální přední převis a již nad předním kolem začínalo čelní sklo. Před kabinu se tedy vešlo jen rezervní kolo a bylo tam hrdlo nádrže, zatímco vzadu byl motor i zavazadlový prostor.

Zvláštní auto, které mělo na první pohled delší záď než příď, ve skutečnosti pracovalo s vyváženými proporcemi obou částí. Mělo zajímavou čelní masku, která trochu připomínala Moskviče, vzadu se stále ozýval Spartak, respektive Octavia – byť panoramatické a až do bočních sloupků zasahující zadní okno již přešlo i do konečné Škody 1000 MB.

Krásné a prostorné auto

Rozměry čtyřdveřového vozu byly až zarážející vzhledem k tomu, kolik bylo místa uvnitř. Na délku měl 4,2 metru, na šířku 1,6 metru a vysoký byl 1,4 metru, což je prakticky totožné s Octavií, která byla ovšem pouze dvoudveřová. Že měli cestující více prostoru než ve starších škodovkách, bylo tím, že zmizel tunel s kardanovou hřídelí a také rám. Embéčko mělo sice vzhledem ke koncepci vše vzadu hlavní zavazadlový prostor vpředu a zavazadla se nezřídka vozila také na střeše, ale bylo také možné udělat dodatečný prostor v kabině, protože zadní sedačky bylo možné sklopit (sklopné byly i přední sedačky, takže v Embéčku se dalo spát). Hlavní zavazadlový prostor měl objem 220 litrů, pod ním byla ještě oddělená část s rezervním kolem, nářadím a také palivovou nádrží. V prostoru mezi motorem a zadními sedadly bylo možné uschovat ještě příruční zavazadla, objem tohoto prostoru činil 120 litrů.

Do auta byl zastavěn velmi lehký litrový motor (přesný objem byl 988 centimetrů krychlových) s rozvodem OHV o výkonu 27 kilowattů, který pak dal jméno celému autu (i když se název s číslem tisíc a navíc s písmeny MB dával do souvislosti také s tehdejšími oslavami tisíce let od vzniku Mladé Boleslavi). Ve srovnání s Octavií byl nový vůz podstatně lehčí – pohotovostní hmotnost byla necelých 800 kg oproti více než 1200 kilogramům u předchůdkyně. Bylo to nejen díky samonosné karosérii svařené z ocelových výlisků oproti rámové, lehčí byl i motor vytvořený z hliníkové slitiny. Auto mělo nezávisle zavěšená kola, pérování zajišťovaly vinuté pružiny, převodovka byla manuální čtyřstupňová, brzdy bubnové. To nebylo úplně nejmodernější.