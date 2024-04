Dva muži ze Zemanovy ochranky znovu odešli od soudu s peněžitými tresty

Obvodní soud pro Prahu 1 podruhé odsoudil Martina Tiefenbacha a Patrika Přibyla, kteří jako členové Útvaru pro ochranu prezidenta ČR zpronevěřili dvacet tisíc nábojů. České televizi informaci poskytla mluvčí soudu Ivana Tichá. Muži pracovali u policie řadu let. V letech 2018 až 2020 podle obžaloby vzali z policejních skladů střelivo pro soukromé účely. Tiefenbach a Přibyl vinu od začátku odmítali. Rozsudek je nepravomocný, mohou se znovu odvolat.

Střelivo použili pro svůj majetkový prospěch, tvrdí obžaloba

Tiefenbach a Přibyl pracovali jako policisté mnoho let. Jeden z nich třicet, druhý sedmnáct let. U prezidentské ochranky působili jako instruktoři. V letech 2018 až 2020, tedy v době úřadování Miloše Zemana, po vzájemné dohodě brali různé náboje z policejního skladu na pražských Hradčanech. Podle obžaloby jich odnesli kolem dvaceti tisíc. Některý měsíc si podle státního zástupce vzali třeba 200 kusů střeliva, v říjnu 2020 to ale bylo dokonce 2300 nábojů.

Právě své instruktorské postavení měli oba policisté využít. Střelivo následně vykazovali jako použité při střelecké přípravě. Státní zástupce tvrdil, že náboje použili pro vlastní majetkový prospěch.

Oba muži vinu od začátku odmítají. Tvrdí, že trestní řízení začalo kvůli vnitřním rozporům v útvaru. Patrik Přibyl uvedl, že se jim nadřízení chtěli pomstít.