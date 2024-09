Děti táhne sportování i tanec, kroužky jsou takřka plné

Dobrým příkladem jsou úspěchy dvojnásobného olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka, které zájem o tento sport v letech 2015 a 2020 ztrojnásobily z patnácti na pětačtyřicet tisíc členů svazu juda. Podobný efekt zažívají po bronzu v Paříži i šermíři. Po olympijských úspěších Martina Fuksy a Josefa Dostála jeví více dětí zájem i o sporty na hladké vodě.

„Když vyhrál na olympiádě ten náš Josef (Dostál), tak jsem si řekl, proč bych i já neměl šanci,“ vysvětluje žák Ihor svou motivaci začít s kanoistikou ve stejném klubu jako olympijský medailista. „Je to prostě dřina, ale je to u vody s pádlem a nám to přijde, že to má smysl,“ dodává trenér Klubu vodních sportů Praha Martin Kolanda.