Déšť rozvodnil toky na Vysočině, Kamenice je na druhém stupni

Starosta Kamenice nad Lipou Tomáš Tesař (nezávislý) informoval, že zatím zjišťují aktuální stav, ale podle prvotních informací se voda dostala do sklepů zhruba desítky domů. V ulici U Nádraží, která se rekonstruuje a dělají se tam přípojky do objektů, se dostalo do několika sklepů i bahno.

Z preventivních důvodů budou zpevňovat hráz Čejnova rybníka kamením, a to v úseku dvou metrů hráze. Rybník je plný a voda se upouští, dodal Tesař.

Před půlnocí se také evakuovalo devatenáct osob z dětského tábora u obce Pobistrýce na Pelhřimovsku. Hasiči pomáhali odnášet osobní věci z tábora ale až po 04:00, kdy dostali informaci o stoupající vodě, informovala jejich mluvčí Nikola Pátková. Hasiči také ráno odstraňovali tři spadlé stromy.

Hasiči v sobotu také zasahovali nedaleko obce Křemešník na Pelhřimovsku, kde na projíždějící auto spadl strom. Ve vozidle byly čtyři osoby, v nemocnici v Pelhřimově skončily dvě s lehkým zraněním, uvedl mluvčí záchranářů Petr Janáček. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové je předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun, případ si převzali dopravní policisté.

Lokální záplavy postihly Krahulčí na Jihlavsku

Na Vysočině vystoupala v neděli na první povodňový stupeň ještě řeka Žirovnice v Žirovnici na Pelhřimovsku a řeka Svratka v Dalečíně na Žďársku.

Lokální záplavy způsobené bouřkami postihly Vysočinu také v pátek večer a v sobotu. V Krahulčí na Jihlavsku se voda dostala do sklepů přibližně třiceti domů včetně obecního úřadu a také masokombinátu Krahulík. Třetí povodňový stupeň byl na řece Želetavce v Jemnici na Třebíčsku, během víkendu klesla.