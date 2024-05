Chceme podpořit aktivity směřující k reformě práva EU, říká Laudát z Klubu angažovaných nestraníků

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN) František Laudát v rozhovoru uvedl, že „Klub angažovaných nestraníků má jedno silné téma, které nemá zřejmě nikdo, a to, že vychází z teze, že etika je silnější než zákon“. KAN by tak dle něj chtěl podpořit jakékoliv aktivity směřující k reformě unijního práva. Strana prosazuje také ochranu přírody, nicméně k takzvanému Green Dealu má výhrady. Laudát rovněž podotkl, že Evropská unie by měla více pomáhat Ruskem napadené Ukrajině.

Jak hodnotíte naše členství v Evropské unii po dvaceti letech?

Samozřejmě pozitivně. Někdo říká, že jsme se nevrátili do Evropy, že jsme tam vždycky byli. Já si myslím, že jsme se vrátili do kultivované Evropy.

Která tři témata považujete v těchto volbách za nejdůležitější?

Klub angažovaných nestraníků má jedno silné téma, které nemá zřejmě nikdo. A to, že vychází z teze, že etika je silnější než zákon. To znamená, chtěli bychom podpořit jakékoliv aktivity, které by směřovaly k reformě práva. Přeci není normální, aby se tady řada expertů a politiků včetně těch, co projednávali například migrační pakt, hádali o tom, co vlastně schválili. V tom je Evropská unie nesrozumitelná, nikdo tomu nerozumí a pak lidé mají nedůvěru. A nestačí se divit, co se z toho nakonec vyvrbí.

Kromě této věci, co dalšího chcete v Evropském parlamentu prosazovat, případně čemu chcete bránit?

Tak samozřejmě, prosazování třeba ochrany přírody — o tom žádná, prostě to je bez diskuze. Klimatická změna již přišla, je velmi dramatická a je to otázka bytí a nebytí lidí na této planetě. Takže to je další silné téma. Chceme se stavět do pozice rozumné politiky, která nedevastuje naši ekonomiku a stejně tak ekonomiky několika dalších zemí. Ale na druhé straně je to existenční záležitost.

Chceme, aby se Evropská unie probrala z takové letargie a z jakéhosi sociálního inženýrství, ať jde o některé aspekty progresivismu, tak i zejména o to sociální inženýrství. Prostě lidé se musí v prvé řadě starat sami o sebe, nezvykat si, že je tady pečovatelský stát, který se postará plnohodnotně o všechny. O co více bude rozdávat, o to méně zbyde na potřebné. To platí nejenom pro naši zemi, ale pro celou Evropskou unii.

Velmi nás trápí ztracená dynamika ekonomiky a celkově rozvoje zemí Evropské unie. Je vidět, že ztrácíme ve světě ve vztahu k některým velmocem, zejména Spojených státům, ale i Číně a možná i některým rozvíjejícím se zemím.