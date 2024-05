Čeští policisté řeší deset příspěvků, které schvalují útok na Fica

Bezpečnostní opatření

Střelce, kterým je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj C., policisté zadrželi bezprostředně po činu. V sobotu ho pak soud poslal do vazby. Za pokus o vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí. Na Fica střílel poté, co politik minulou středu přišel na náměstí v Handlové pozdravit veřejnost po výjezdním zasedání svého kabinetu.