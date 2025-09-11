Závěr týdne bude v Česku převážně deštivý, na některých místech se mohou vyskytnout i bouřky, objeví se ale i slunečné počasí. Nejvyšší denní teploty se udrží nad dvaceti stupni Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Konec týdne bude deštivý
„V průběhu dnešního dne (ve čtvrtek) se dočkáme i slunečného počasí, ale odpoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech bude oblačnosti více a místy zaprší, výjimečně i zabouří. Podobné počasí se očekává i v pátek,“ uvedli na síti X meteorologové.
Nejvyšší denní teploty se ve čtvrtek budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách bude kolem čtrnácti stupňů Celsia.
V pátek by mělo být na obloze více mraků než ve čtvrtek. „Budou se vyskytovat lokální přeháňky, výjimečně i bouřky, a to spíše v Čechách než na Moravě a ve Slezsku,“ popsala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová. Ochladí se o jeden stupeň, nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 18 a 23 stupni Celsia.
Víkend pak bude podle ČHMÚ ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými srážkami. V sobotu bude zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Večer budou od jihozápadu srážky četnější a lokálně i vydatnější, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů, na jihovýchodě až 25 stupňů. Během neděle budou od západu srážky ustávat, nejvyšší denní teploty se očekávají mezi 16 až 21 stupni Celsia.