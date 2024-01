Audit na katolické teologické fakultě našel pochybení. Rektorka vyzvala ke smíru s historikem Petráčkem

Vedení katolické fakulty propustilo Petráčka loni v létě. Děkan Vojtěch Novotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností. Petráček však míní, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovy osobní antipatie. Dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Koncem loňského roku podal žalobu na neplatnost výpovědi.

Audit našel dvě pochybení

Audit podle Králíčkové našel i další dvě významná pochybení. Prvním je to, že na bakalářském oboru filozofie a etika bylo přihlášeno násobně více studentů, než by mělo být. Dalším problémem je to, že část pedagogů na fakultě působí bez smlouvy.

Závěry auditu chce vedení univerzity zveřejnit poté, co vyřeší otázky spojené s ochranou osobních údajů. Zástupci univerzity představí hlavní zjištění také příští týden na jednání akademického senátu katolické teologické fakulty.

Děkan Novotný v prosinci oznámil, že nejpozději k 1. květnu rezignuje. Jako důvod uvedl zdravotní důvody. Skončit chce poté, co akademický senát fakulty vybere a papežský stolec schválí jeho nástupce. V rezignačním dopise zaslaném rektorce Králíčkové odmítl, že by tím reagoval na kritiku v souvislosti s Petráčkovým propuštěním, uvedl Deník N.

V říjnu akademický senát fakulty neschválil usnesení, že je návrh na odvolání Novotného z funkce děkana přípustný. Na dalším jednání proto senát o odvolání děkana nejednal. Odvolání děkana navrhli někteří členové akademického senátu KTF UK. Důvodem podle nich byla například děkanem řízená likvidace některých oborů, protežování jiných oborů a také propuštění Petráčka.