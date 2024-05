Aplikaci Portál občana má měsíc od spuštění v telefonu více než 145 tisíc lidí. Nově by se přes ni měli dostat i do systému DROZD

Mobilní aplikaci Portál občana si od spuštění stáhlo téměř 150 tisíc lidí. Informaci České televizi poskytla Digitální a informační agentura (DIA). Od druhé poloviny června by měla aplikace umožňovat i vstup do systému DROZD, který slouží k registraci Čechů při zahraničních cestách.

Od spuštění mobilní verze Portálu vzrostl také celkový počet uživatelů digitálního systému komunikace se státem. „Od 18. 4. do 15. 5. evidujeme 96 331 nových registrovaných uživatelů do Portálu občana,“ uvádí Anna-Marie Lichtenbergová z agentury DIA. Počet celkových uživatelů jak webové, tak telefonní verze Portálu občana se tak zvýšil téměř na 1,3 milionu lidí.

Od spuštění mobilní aplikace Portál občana 18. dubna si ji do telefonu stáhlo více než 145 tisíc lidí. Jedná se téměř o 80 tisíc uživatelů Androidu a více než 65 tisíc uživatelů iOS.

Portál občana je ke stažení už i do mobilu

DROZD do Portálu občana přibude v druhé polovině června

V červnu do aplikace Portálu občana přibude i systém DROZD, neboli Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. „Kromě přidání služeb DROZD v červnu tohoto roku bude také mobilní aplikace rozšířena o push notifikace pro rychlá oznámení do vašeho telefonu, například právě ke konci platnosti dokladů,“ doplnila Lichtenbergerová.

DIA po spuštění aplikace zaznamenala drobné problémy u některých uživatelů, například v případě stahování souborů nebo připojením datové schránky. „Tyto problémy řešíme průběžným vydáváním nových verzí obsahujících opravy jednotlivých chyb,“ vysvětlila Lichtenbergerová.

Webový Portál občana spustilo ministerstvo vnitra v roce 2018. Mobilní aplikace se ale dočkal teprve před měsícem. „V mobilní aplikaci tak vidíte všechny své údaje na pár kliků, ať už čísla dokladů, bodový stav řidiče. Lze jednoduše stáhnout výpisy z rejstříků či si nastavit upozornění na platnost dokladů,“ dodává Lichtenbergerová.