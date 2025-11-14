Aplikace zlínských vědců by mohla přesněji předpovídat bleskové povodně

Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati skončili s testováním nové aplikace Flapris, která by mohla pomoci s přesnější předpovědí bleskových povodní. Systém správně odhadl nebezpečí ve třech ze čtyř případů, jak České televizi potvrdil jeden z tvůrců David Šaur. Podle něj včas určí místa, kde hrozí nebezpečí, kudy poteče voda a v jakém množství. Zpřesnit předpověď dokáže až na úroveň obcí. Systém budou vědci testovat ještě ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Testování se uskutečnilo například pro města Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí nebo také obec Sazovice, kterou loni zasáhly hned dvě povodně. Povodní jsou podle výzkumníků ve Zlínském kraji desítky ročně. Data, jak povodně vypadaly, získali vědci také od hasičů, kteří u nich zasahují. Na záznamech pak ověřovali spolehlivost aplikace.
,,Průměrná úspěšnost předpovědi a detekce nebezpečí přívalových povodní se pohybovala průměrně kolem 75 procent za hodnocených 47 událostí v roce 2024 ve Zlínském kraji,” říká výzkumník Šaur.
Systém vyhodnocuje meteorologická data, terén, sklon, nasycenost i typ půdy v dané oblasti kraje. Do technologie je zapojena také umělá inteligence. Ta se učí z historických záznamů o desítkách přívalových povodní ve Zlínském kraji.
Díky těmto údajům dokáže systém vypočítat a včas upozornit na úseky řek, kde by mohly vzniknout bleskové záplavy. ,,Jakmile bude Flapris dostatečně ověřen, budou poskytnuty klíčové datové vrstvy pro zbytek území České republiky,” dodává Šaur.
Systém by mohl využívat ČHMÚ
Výzkumníci systém nabídli Českému hydrometeorologickému ústavu, který vydává výstrahy před povodněmi pro města a obce s rozšířenou působností. Nový systém by mohl výstrahy zpřesnit až na úroveň jednotlivých obcí.
,,Nasazení Flapris do systému integrované výstražné služby ČHMÚ se aktuálně nechystá, dokud nebude nezávisle a řádně ověřen,” vysvětluje Šaur. Dohodnuto je už společné testování v průběhu dalších let. Systém by pak mohl usnadnit práci také krizovým štábům a povodňovým komisím.
Výzkumníci ze zlínské univerzity plánují i systém předpovědi tornád Torpis. Ten by využíval podobnou technologii, pouze s použitím jiných dat a jiných metod umělé inteligence.