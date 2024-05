Akademický senát Národohospodářské fakulty nástupce Ševčíka nezvolil. Chytil dostal pouze jeden hlas

O Ševčíkově odvolání rozhodl rektor loni v prosinci, Ševčík proti rozhodnutí podal žalobu. Akademický senát fakulty vyčkával s vyhlášením volby nového děkana, dokud soud nerozhodne o návrhu na odložení účinnosti odvolání. Městský soud v Praze žalobě odkladný účinek v únoru nepřiznal, o žalobě bude teprve rozhodovat.

Rektor Ševčíkovi vytýkal nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad děkanových veřejných vyjádření byl podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Podle Ševčíka jde o politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení premiéra.

Kvůli nezvolení Chytil žádnou zášť necítí, řekl po volbě novinářům. Své nezvolení očekával, řekl senátorům. Že pro jeho zvolení hlasoval jen jeden senátor, je podle něj vyjádření souhlasu s bývalým děkanem Ševčíkem. „Asi není zájem na děkanovi, který by měl vlastní názor a který by chtěl fakultu někam táhnout,“ řekl senátorům Chytil. Domnívá se, že to bude signál pro další odchody pracovníků.