Hejtman Holiš se vzdal postu starosty. Rožnov pod Radhoštěm bude řídit Jiří Pavlica

Podle Nezávislých Rožnováků však spolupráce v koalici nefungovala. Podle sdružení se také ukázalo, že řídit kraj z pozice hejtmana a radnici Rožnova pod Radhoštěm z pozice starosty souběžně nelze. Na červnovém zasedání zastupitelstva oznámili Nezávislí Rožnováci rezignaci Martina Drápala na pozici radního a Jana Kučery na pozici místostarosty, a to k nynějšímu zářijovému termínu. Sdružení také oznámilo rozvázání koaliční spolupráce. Důvodem byla podle sdružení nefungující spolupráce v koalici. Hnutí ANO a sdružení Zdravý Rožnov navrhla menšinovou koalici.

Spor ohledně zaměstnání

Pavlica v úterý uvedl, že je připraven starostovskou zodpovědnost převzít. „Nejvíce si nyní přeji, ať město dovedeme do dalších řádných voleb, a realizovat co nejvíce připravených projektů,“ uvedl.

Opoziční zastupitelé mu před volbou vyčítali, že se nechce vzdát svého zaměstnání, přestože bude uvolněným starostou. „Je to každodenní práce, není limitovaná tím, který čas bude mít k dispozici,“ uvedla opoziční zastupitelka Markéta Blinková (ODS). Město si podle opozičních zastupitelů zaslouží plnohodnotného starostu, který se Rožnovu bude plně věnovat. Město je nyní navíc bez tajemníka.

Pavlica, který je v managementu soukromé společnosti, uvedl, že nejde o mandát starosty na plné volební období a má závazky vůči svému zaměstnavateli. Od ledna by se však měl jeho úvazek v zaměstnání snížit. Podle Holiše jde o přechodnou dobu, projekty jsou připravené a manažerské schopnosti Pavlici jsou dostatečné.

Místostarostka Kosová uvedla, že si je vědoma nedokonalosti navrženého řešení, lepší návrh však není. „Dohodli jsme se, že je možné poslední rok dosloužit a dokončit strategické projekty,“ uvedla Kosová. Volbu nového starosty podpořili z opozičních zastupitelů Libor Adámek (Piráti) a Radúz Mácha (Nezávislí a Soukromníci). „Ač to není optimální řešení, jiné není. Neznamená to ale automatickou podporu všeho, co bude koalice předkládat,“ uvedl Mácha.