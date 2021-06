Místostarosta a radní v Rožnově opustí křesla. Nelíbí se jim souběh funkcí starosty a hejtmana Holiše

„Podle našeho názoru tato situace zásadně neprospívá dalšímu rozvoji našeho města. To je pro nás jako Nezávislé Rožnováky nepřijatelné. Nejsme pro převraty ve formě odvolávání starosty. Respektujeme, že ANO vyhrálo volby v roce 2018 a má právo vést Rožnov. Jediným čestným krokem pro nás je odstoupení z pozic místostarosty, radního a z koalice. Tímto krokem rozvazujeme vítězi voleb ruce do dalších jednání při hledání partnera, který tento stav bude akceptovat,“ dodávají Nezávislí Rožnováci.

Holiš: Je to pro mě zklamání

Podle Hejtmana a starosty Rožnova Radima Holiše se to, co se v dohodě z února slíbilo, plnilo. „Odchod NR-STAN z koalice ohlášený v úterý demonstrativně na zastupitelstvu ústy místostarosty Kučery chápeme jako reakci na nepřistoupení na jejich zásadní požadavek na pozici starosty pro stávajícího místostarostu Kučeru,“ uvedl Holiš.

„Zviditelnění na úkor pozice hejtmana, po tom, co už se podařilo pro Rožnov za půl roku udělat, právě od osob z NR-STAN, které byly mezi prvními a osobně žádaly od hejtmana pomoc na krajské úrovni, ukazuje jejich skutečné zájmy a skutečnou morální úroveň. Je to pro mě veliké zklamání, ale tak to dnes v politice bohužel chodí,“ dodal.

Neuvolněný starosta s malým úvazkem

Holiš po úspěchu v krajských volbách avizoval, že v pozici starosty Rožnova skončí, vhodný nástupce se ale podle něj nenašel. Koalice se dohodla na jiném řešení a Holiš starostou zůstal. Od března je neuvolněným starostou s malým úvazkem, třetím místostarostou se stal Jiří Melcher (ANO). Holiš uvedl, že chce dotáhnout projekty, na kterých několik let pracoval, starostou je druhé volební období. Místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) už na jaře řekla, že nadcházející rok a půl více zatíží místostarosty.

Město s více než 16 tisíci obyvateli vede koalice hnutí ANO se sdruženími Nezávislí Rožnováci a Zdravý Rožnov, v 21členném zastupitelstvu má 14 křesel. Vítězné ANO získalo sedm mandátů, druzí Nezávislí Rožnováci čtyři mandáty, na třetím místě byl Zdravý Rožnov se třemi mandáty.