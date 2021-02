Hejtman Holiš zůstane starostou Rožnova pod Radhoštěm. Nenašel se vhodný nástupce

Holiš po úspěchu v krajských volbách avizoval, že v pozici starosty Rožnova skončí, vhodný nástupce se ale podle něj nenašel. Koalice se dohodla na jiném řešení a Holiš starostou zůstane, ale jako neuvolněný. Počítá s tím, že na radnici bude v pátky a několik dalších hodin v týdnu. „Odsloužím si zhruba 0,2 úvazku,“ upřesnil.

V radě se částečně přesunuly kompetence, vznikla také pozice třetího místostarosty, který bude také neuvolněný. Peníze, které se ušetří na platu uvolněného starosty, podle Holiše pokryjí jeho plat v nové pozici, plat třetího místostarosty a zbude i na odměny pro dva uvolněné místostarosty. „Město na tom tratit nebude,“ poznamenal starosta.

Holiš chce dotáhnout rozpracované projekty

„Je to kompromisní varianta, pro kolegy to nebude úplně komfortní, nebude to úplně komfortní pro organizaci času. Kolegům děkuji za to, že udělají pro město něco navíc, jsme funkční tým a chceme zůstat funkční tým,“ uvedl Holiš. Jiří Melcher bude mít na starosti investice, v přímé působnosti starosty bude odbor vnitřního auditu, finanční odbor a městská policie.

Holiš chce dotáhnout projekty, na kterých několik let pracoval, starostou je druhé volební období. Podle místostarostky Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov) nadcházející rok a půl více zatíží místostarosty, podle ní však není možné, aby se na některých projektech Holiš již vůbec nepodílel.