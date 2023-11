Vědci našli v mozku místo, kde je ukrytý fanatismus

Studie se zúčastnili fanoušci dvou nejpopulárnějších chilských fotbalových týmů, které se dlouhodobě považují za úhlavní rivaly. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, 22 příznivců jednoho týmu a 21 příznivců konkurenčního týmu. Vyplnili dotazník pro stanovení skóre fotbalového fanatismu a podstoupili psychologické hodnocení.

Všichni účastníci studie se dívali na sestřihy zápasů, v nichž padlo celkem 63 gólů. Zatímco sledovali záznamy, vědci sledovali je – konkrétně to, co se děje v jejich mozcích. Výsledky fMRI ukázaly, že mozková aktivita se nejvíc měnila, když se týmu fanoušků dařilo anebo nedařilo.

„Když jejich tým vyhrává, aktivuje se v mozku systém odměn,“ vysvětluje Zamorano. „Když naopak prohrávají, může se aktivovat síť, která fanouška přivádí do introspektivního stavu. A to může částečně zmírnit bolest z prohry. Pozorovali jsme ale také snížení aktivity mozkového uzlu, který spojuje limbický systém s frontální kůrou. A to brání mechanismu, který řídí kognitivní kontrolu, takže to zvyšuje pravděpodobnost nevhodného nebo násilného chování.“

Sociální vazby a fanatismus

Podle Zamorana ale mohou tyto výsledky vysvětlit sociální dynamiku ve více oblastech života, než je jenom fotbal.

„Lidé ze své podstaty touží po sociálních vazbách, ať už je to prostřednictvím členství v běžeckém klubu, účasti v diskusní skupině o knihách nebo zapojením do diskuzních fór na internetu,“ řekl. „Tyto sociální vazby se sice často vytvářejí na základě sdílených přesvědčení, hodnot a zájmů, může se v nich ale objevit i prvek skupinového myšlení, který může vést k neopodstatněným přesvědčením a společenským neshodám.“