Virus nipah se přizpůsobuje lidem, jeho smrtnost ale neklesá, ukazují studie

Na konci srpna se v jihoindickém státě Kérala objevil virus nipah. Od té doby se nakazilo šest lidí, dva z nich zemřeli. Tento virus je tak nebezpečn,ý, že se tam začalo masivně testovat a pro jistotu byly uzavřeny některé školy, úřady a dokonce i přerušena veřejná doprava.

Tato část Indie se s virem nipah v poslední době potýká často. Od roku 2018 ji zasáhly už čtyři vlny epidemie, naposledy roku 2021. Většinou sice postihnou jen malou oblast a několik málo lidí, podle nových výzkumů to ale výrazně zvyšuje riziko, které tento mikroorganismus představuje.

Nemoc způsobená tímto virem má totiž smrtnost mezi 40 a 75 procenty. Kolik procent nakažených jí podlehne, záleží na tom, o jakou variantu se jedná. Indičtí epidemiologové se obávají, že čím více šancí nakazit člověka virus dostane, tím snadněji se lidem naučí přizpůsobovat. Což by se nejprve projevilo tím, že by se zvýšila jeho nakažlivost, tím by se mohl snadněji šířit a měnit tak, aby se stal větší hrozbou.

„Každé ohnisko dává patogenu příležitost, aby se uzpůsobil,“ uvedl pro odborný žurnál Nature veterinář Rajib Ausraful Islam, který se specializuje na patogeny přenášené kaloni a netopýry v Mezinárodním centru pro výzkum průjmových onemocnění v Bangladéši v Dháce. „Každé ohnisko je znepokojující.“