Epidemiologovi Faucimu se s covidem zhmotnila noční můra. Teď se bojí, že lidé zapomenou

„Co je vaší nejhorší noční můrou?“ ptali se politici, lékaři i obyčejní lidé Fauciho celé roky. Tento americký lékař a imunolog, který od roku 1984 vedl Národní institut pro alergie a infekční onemocnění, odpovídal vždy stejně. „Co mi nedalo spát, byla možnost, že přijde zcela nový patogen, téměř jistě virus, který by se šířil respirační cestou, s vysokou účinností přenosu a schopností způsobit značnou mortalitu.“ Ve svém novém článku, který vydal odborný žurnál Science Translational Medicine, Fauci přiznává, že se tato noční můra během covidové pandemie naplnila.

Současně muž, který se stal tváří amerického boje proti pandemii, v článku popsal, čeho se nejvíc obává nyní.

„Poslední tři a půl roku jsme všichni prožívali mou nejhorší noční můru: smrtící pandemii způsobenou virem SARS-CoV-2. Tedy přesně tím typem viru, kterého jsem se nejvíce obával. Covid-19 si vyžádal skutečně strašlivou daň, když si ve Spojených státech vzal životy více než 1,1 milionu lidí a podle některých odhadů více než 20 milionů lidí na celém světě,“ uvedl epidemiolog.

V současné době se už ale počet případů, hospitalizací i úmrtí ve srovnání s předchozími třemi lety výrazně snížil. Například ve Spojených státech, kde na vrcholu pandemie umíralo na covid tři až čtyři tisíce lidí denně, úřady zaznamenávají již méně než sto úmrtí na tuto nemoc za den. „Přes slábnutí pandemie nesmíme propadnout sebeuspokojení, že je za námi, protože nás virus už dříve překvapil vznikem nových variant, které unikly ochraně z předchozího očkování nebo prodělání nemoci. Přesto je zřejmé, že dnes jsme na tom mnohem lépe než před jedním nebo dvěma lety,“ napsal vědec.

A tento stav ho vedl k zamyšlení nad tím, jaké zkušenosti jemu osobně a epidemiologii obecně pandemie dala. Své poučení rozdělil do dvou částí: v jedné je zkušenost pro vědu, ve druhé zkušenost pro veřejné zdraví.

Velký úspěch základní vědy

Podle Fauciho je zásadní zkušeností pandemie obrovský úspěch základní a klinické vědy. „Úspěch, kdy se bezpečná a vysoce účinná vakcína dostala do rukou lidí –⁠ což vedlo k záchraně milionů životů –⁠ za jedenáct měsíců od doby, kdy byla známa sekvence viru, nemá obdoby,“ uvedl. Tento úspěch byl podle něj způsobený z velké části desítkami let investic do základního výzkumu očkování, hlavně technologie mRNA.

Fauci osobně ocenil několik jmen, vyzdvihl Drewa Weissmana a Katalin Karikovou, kteří letos dostali Nobelovu cenu právě za objev využití mRNA. Lidstvu podle něj také v boji proti covidu zásadně pomohla strategie, kdy se vědci v posledních letech zaměřili intenzivně na několik rodin virů, které nejčastěji napadají člověka a mají největší pandemický potenciál.

„Předchozí zkušenosti s původními koronaviry SARS a MERS nám pomohly rychle reagovat na výskyt SARS-CoV-2,“ tvrdí. To se týkalo především extrémně rychlého vývoje přesných testů a také rozjetí vývoje a masové výroby léků rychlostí, která byla ještě nedávno považována za nemožnou.

Řada těchto zkušeností se podle něj už nyní přenáší do lepší připravenosti na možné další pandemie.

Poučilo se lidstvo?

Mnohem hůř ale podle Fauciho dopadla oblast veřejného zdraví. „V té jsme byli méně úspěšní než v oblasti vědecké,“ přiznává epidemiolog. USA jsou podle něj dobrým příkladem toho, že se dalo udělat víc a lépe.

„Nesprávná komunikace a nedostatečná koordinace mezi státy a federální vládou měly jednoznačně negativní dopad na reakci na pandemii ve Spojených státech. Problémy se zásobovacím řetězcem a neschopností včas vyvinout a dodat diagnostiku způsobily, že Spojené státy začaly reagovat na covid-19 pomalu,“ kritizuje Fauci.