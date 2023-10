Genová terapie může uzdravit miliony lidí a některé nemoci úplně vymýtit, věří vědkyně Alžběta Ressnerová

CRISPR funguje jako molekulární nůžky, které stříhají genom s naprostou přesností. Za to stříhání je zodpovědný enzym Cas. Jsme schopni CRISPR nadesignovat tak, aby šel přesně do místa, do kterého my chceme a aby v tom místě stříhal přesně tam, kde my chceme. Tím střihem my můžeme gen buď vyřadit z provozu, pokud třeba v těle jeho funkce způsobuje nemoc, a nebo naopak a můžeme na dané místo vložit novou sekvenci a například zmutovaný gen, který nefunguje, tímto způsobem opravit. Je to velmi přesné a díky tomu výhodné – víme totiž, jak změny v tom genomu poté vypadají.

To je úplně jiná věc, protože odolnost vůči horku se nepovažuje za nemoc. Osobně si myslím, že by to nebyla úplně první priorita. Myslím si, že první priorita jsou nemoci, a ráda bych věřila tomu, že většina států se toho bude držet. I Čína, která po skandálu s Che Ťien-kchuejem, ke kterému se v tomhle rozhovoru určitě ještě dostaneme, zakázala vytvářet lidská embrya upravená CRISPRem určená pro reprodukci. Zároveň ale netušíme, jestli budou, nebo nebudou respektovat vlastní zákony. Já si nejsem jistá, jestli tak moc Číně záleží na vlastních lidech a jaké tam jsou vlastně podmínky.

Takže technicky by to asi šlo. Ale co eticky?

Pokud je to ale záležitost polygenní, tedy že se více genů malého účinku podílí na tom daném znaku, nebo dokonce epigenetická, tak tam by to bylo ještě složitější. Epigenetické změny jsou změny, kdy není zasažen přímo genom – tedy nejedná se o změnu písmenka v genetické informaci, ale jsou zde různé faktory, který genom umlčují, nebo naopak zfunkční. U epigenetických změn si myslím, že by to bylo složitější i přesto, že CRISPR se na epigenetické změny dá použít. Ale momentálně, pokud vím, je to stále ve fázi výzkumu a nemáme žádné klinické testy na lidech.

Těžko říct – určitě bychom to zatím nedokázali, kdyby to byla záležitost více genů. A nemyslím si, že zrovna tohle by byla záležitost jenom jednoho genu.

Začněme částečně hypotetickou otázkou. Víme, že v Číně za 20 až 30 let asi třetina, možná polovina obyvatel bude žít v podmínkách, které jsou neslučitelné se životem kvůli teplotě a klimatickým změnám. Co když se Čína rozhodne, že další generace dětí bude embryonálně upravená tak, aby byla schopná tyto teploty snášet? Například pomocí úpravy proteinů Hsp (heat-shock protein, proteiny tepelného stresu). Je to čistě technicky možné? Je to v jejich silách?

Základní průšvih je v tom, že on to nikomu neřekl. Pár lidí o tom sice vědělo, ale široká vědecká komunita o tom nevěděla. Nikdo nevěděl, proč si vybral zrovna tuhle úpravu – tedy odolnost na HIV. Mohl si vybrat třeba něco důležitějšího, vždyť dnes lidé s HIV mají poměrně kvalitní život, pokud berou speciální léky. Mohl si vybrat jinou nemoc a my dodnes netušíme, proč si vybral zrovna tohle.

Samotná aplikace do buněk už samozřejmě na kuchyňském stole nejde dělat. Sám o sobě je ale CRISPR velmi snadný, hodně snadno se s ním pracuje. Co se týká finanční náročnosti, tak mně osobně přijde, že CRISPR je levná záležitost. Záleží samozřejmě na proteinu Cas, jestli si ho vyrobíte sami v laboratoři, anebo ho koupíte od firmy. Těch faktorů je zkrátka víc. CRISPR by ale měl být do budoucna levná genová terapie. Chtěli bychom, aby se CRIPSR dal použít po celém světě i v komunitách, na které se historicky zapomínalo, a ve státech a v zemích, kde není vybavení. Chtěli bychom, aby cena byla tak nízká, aby se dostal kamkoliv.

CRIPSR je ve skutečnosti opravdu velice jednoduchá technologie. Nepotřebujete na to v základu nějaké speciální vybavení. Nicméně pokud se bavíme o editaci embryí, tak tam samozřejmě už speciální vybavení potřebujete na to embyro. CRISPR sám o sobě? Když na to přijde, můžete to udělat i na kuchyňském stole.

Pokud si pamatuji správně, došlo k tomu, že úprava genomu vlastně náhodou dětem zvýšila inteligenci, ale současně zvýšila pravděpodobnost vzniku nějaké nemoci, je to tak?

Zvýšila pravděpodobnost úmrtí na chřipku a předčasné smrti u roztroušené sklerozy. A mohou mít opravdu zvýšenou inteligenci. Výzkumy na toto téma probíhaly ještě předtím, než se do toho svého Che Ťien-kchuej pustil. Dělaly se výzkumy na myších, kde se vyřadil z provozu receptor, který slouží jako vstupní brána pro HIV virus (stejně jak to poté udělal Che Ťien-kchuej). A ukázalo se, že ty myši byly po úpravě extrémně inteligentní. Tohle už jsme tedy věděli předtím. Ale Che Ťien-kchuej se to buď rozhodl ignorovat, anebo mu to nevadilo. Vedlejší účinek toho, že obě holčičky, které se z genetických embryí narodily, mají nejen rezistenci na HIV virus, ale mohou mít také vylepšenou inteligenci.

Ten zmutovaný gen se tedy z holčiček, až vyrostou, přenese na jejich děti a potom na děti jejich dětí a tak dál?

Přesně tak. Největší problém je to, že čínský vědec se snažil editovat zárodečnou linii. Rozhodl se editovat embrya. To znamená, že každá buňka těchto dětí ponese tu změnu. A to znamená i jejich vajíčka. Takže pokud budou mít děti, tak se i tato mutace přenese do další generace. Vědci si myslí, že nejsme rozhodně připraveni na to, abychom dělali editaci u embryí. Je to eticky velmi sporné. Většina s tím naprosto nesouhlasí. Jennifer-Doudna s tím naprosto nesouhlasí a často říká, že bychom neměli editovat zárodečnou linii.

Co je hlavní etický argument proti? Je to fakt, že my nerozumíme tomu problému, jak bychom chtěli, a že můžeme způsobit něco nečekaného?

Je to právě proto, že si nejsme jisti, jestli ta editace někdy nezpůsobí třeba vylepšenou inteligenci, jako to bylo u čínských holčiček Lulu a Nana. Máme stále omezené poznání toho, jak naše tělo funguje a nějaký zásah může třeba v budoucích generacích způsobovat něco, na co my nemůžeme dohlédnout.

Druhá věc je ta, že nedávno vyšla studie, ve které vědci zkoušeli editaci embryí pomocí CRISPRu. A zjistili, že to způsobuje obrovské chromozomové změny. CRIPSR se zkrátka k těm embryím nechoval hezky. CRIPSR dokonce způsoboval i ztráty chromozomů. To byla ta červená vlajka, která potvrdila, že na to opravdu nejsme připravení. To je ten další důvod, proč bychom se do toho neměli hrnout.

Víme, co se stalo s těmi holčičkami? Bude je Čína nějak zvlášť bedlivě sledovat? Nestanou se z nich, a pardon za ta slova, „celoživotní laboratorní morčata“?

Na tohle nedokážu odpovědět. My o tom nic nevíme. Che Ťien-kchuej byl za to zavřený, nedávno ho po třech letech propustili z vězení a on poskytl rozhovor. Rozhovor velmi zvláštní. Odpovídal v něm na všechno velmi úsečně. Samozřejmě se ho v něm ptali, kde jsou ty holčičky dnes. On odpověděl, že jsou se svými rodinami. Jistým způsobem je dobře, že nevíme, kde jsou, protože je tím chrání i od médií. Ráda bych věřila tomu, že je alespoň nějak budou i nadále monitorovat, aby byla zaručená i jejich bezpečnost.

Regulace a postihy jsou namístě, chrání lidstvo

Na jedné vaší přednášce jste mluvila o riziku genetické eugeniky – tedy o tom, že se začnou vytvářet „děti na míru“ upravené tak, aby byly nějak vylepšené nebo u nich byly odstraněné některé „nevhodné“ vlastnosti. Je to opravdu věc, které by se lidé měli bát, nebo je to věc, nad kterou by měli mávnout rukou a říct si, že tohle se za našich životů nestane? Do jaké míry je to rizikové?

Myslím, že se toho zatím bát nemusíme. Samozřejmě nevidím do budoucnosti, nejsem žádná vědma. Ale paradoxně, to, co provedl Che Ťien-kchuej, hodně celý ten proces zbrzdilo. To je ale můj názor. Ale brání tomu i nedostatek poznání. Fakt je, že neznáme spoustu znaků, které by byly jako vylepšení. Nevíme, které geny jsou za to odpovědné. Třeba inteligence není ještě stále úplně pochopená – kde je v tom genomu zapsaná. Tím pádem by nebylo tak snadné momentálně nějak pozměnit inteligenci. A charakterové rysy nejsou ještě ani zdaleka pochopeny, kde se v genomu nachází a které geny jsou za to zodpovědné. Třeba v případě té inteligence za to mohou být zodpovědné stovky dalších genů.

Ale co se týká třeba fyzické síly, tak tam to jde, tam se dá udělat poměrně snadno. V Číně jsou tak upraveni supersvalnatí psi. V editaci psích a lidských embryí není zase takový rozdíl. Supersvaly jsou skutečně možné a není to žádná sci-fi. Jak jsem ale říkala, vyšel článek, který potvrzuje, že editace embryí je stále velmi nebezpečná. Doufám, že tohle ty šílence zbrzdí, ale zase na druhou stranu pro některé mohl být Che Ťien-kchuej motivací.

Takže je těžko odhadnout, za jak dlouho by se to mohlo stát. V nějaké míře máme v evropské legislativě zákon, že nesmíme editovat embrya za účelem reprodukce. Stejný zákon má Čína a stejný zákon má Amerika. Jsou státy, u který ale nevíme, jestli nějaké zákony mají – jsou to země třetího světa. Nevím, jestli máme mít větší obavy z těchto zemí anebo z Číny, která nebude respektovat svůj vlastní zákon.

A co třeba kosmetické využití? V mnoha oborech právě tyto kosmetické metody rychle navazují na vývoj. Změna barvy očí, části těla – procesy jsou to dost invazivní, náročné a drahé. Není budoucnost kosmetické medicíny v tom, že si rodiče rozhodnou, že budou mít modrooké dítě nebo holčičku, která bude mít delší nohy? Není to vlastně do budoucna citlivější a šetrnější?

Šetrnější to je, ale etické? Nemyslím si. Já to beru tak: je to něco, na co bychom měli investovat peníze ve výzkumu? Neměli bychom je raději dát do výzkumu těžkých onemocnění, které ovlivňují kvalitu života? Myslím si, že i co se týká grantů, tak tohle není něco, co by stát podpořil. Ten vědec by si musel sehnat peníze, třeba od soukromé firmy. V dohledné době to snad neuvidíme z mnoha důvodů: etika, finance, editace embryí.

Mluvili jsme o zakazování a omezování a těch nastavených pravidlech. Dnes se hovoří třeba v oblasti umělé inteligence o tom, že je třeba ji nějak limitovat. Řada expertů, například profesor Michal Pěchouček, říká, že je to nesmysl zakazovat, protože tím ztratíme dohled nad tím, co se děje, obor se stáhne do stínů a bude to pak ve skutečnosti ještě horší. Dá se říct něco takového i u genové léčby?

Stále si ale myslím, že by genová terapie měla být nějak regulovaná. Regulace jsou na místě. Bavíme se tady o lidech, o lidských bytostech. Někdo může editovat gen u embryí, nechá je se narodit a ve společnosti pak bude linie editovaných jedinců. To je tak extrémní věc, že by se s tím něco mělo dělat. Myslím si, že regulace jsou na místě a měly by být nějaké postihy za to, když se překročí tyto regule. Myslím si, že regule chrání i ty lidi, kteří by pak případně byli v klinických testech. Mohlo by se stát, že některé státy, které neberou lidský život s takovou hodnotou jako třeba Evropa, začnou dělat testy, které budou naprosto neetické.

Chápu přístup u umělé inteligence, ale u genové terapie je ta regulace na místě. Chrání totiž lidstvo, aby nevznikla linie nějakých super lidí.

„Hrajete si na Boha.“ Jak často tuto větu slýcháte? Uvádíte o sobě, že jste křesťanka, je to pro vás proto nějak častější?

Já tu větu vlastně neslýchám, protože v mém okolí nejsou věřící vědci. Pro mě osobně tam žádný rozkol mezi vírou a tím, co dělám, není. Bůh nám dal mozky a ty objevily tuto technologii. Já si myslím, že i zdravotnický systém je prakticky jako dar od Boha a rozhodně nesouhlasím s tím, když někteří věřící nechtějí chodit k psychiatrovi nebo psychologovi.

Například když mám zlomenou ruku, tak si ji půjdu nechat dát do sádry, ale když mám psychické problémy, tak je budu řešit pouze modlitbou? Myslím si, že když máme medicínu takhle dobře rozvinutou, tak proč bychom ji nemohli používat. Zároveň ale nesouhlasím s upravování lidí, ale s tím nesouhlasí skoro nikdo v západním světě, kdo dělá genovou terapii. To vůbec není o té víře.

Léčba opravou písmenka

Mohu osobní otázku? Nebojíte se toho, že vaši práci někdo zneužije, nebo že důsledky vašich objevů někoho poškodí?

Jsem jenom jedna kapka v moři. Jsem jedno drobné smítko v tom obrovském kolosu. Já opravdu necítím sama tu zodpovědnost. Myslím si, že kdyby se něco stalo, tak tu zodpovědnost budeme cítit všichni. Když já odejdu, tak přijde někdo další. Nestojí to a nepadá to naštěstí na mně. Já jsem zatím nic tak velkého, co se dalo zneužít, nevyzkoumala.

Podobné myšlenky ale mohla mít kdysi i Jennifer Doudna. A dnes její práce reálně proměňuje svět – a poměrně zásadně.

U Jennifer Doudna je to opravdu na místě. Ve chvíli, kdy přišel CRISPR, tak začala přednášet na téma etiky, protože spolu s Charpentierovou stála za tím objevem. U těch dvou je rozhodně v tomto směru naloženo mnohem víc než na nás „řadové“ vědce, kteří jsou součástí vědeckých skupin a ústavů.

Vy osobně děláte výzkum, který bude pomáhat lidem. Máte už nějakou praktickou aplikaci vašeho výzkumu?

Nemám žádnou praktickou aplikaci výzkumu. Je to stále jen ve výzkumné fázi.

Cílem je ale léčit lidi?

Ano, cílem je léčit lidi. Ve výzkumu, který jsem dělala během svého Fulbrightova stipendia na IGI (Innovative Genomics Institute, pozn. redakce) v Berkeley, jsme se snažili vytvořit genovou terapii na míru na jeden druh imunodeficience. Lidé, kteří jím trpí, kvůli poruchám imunity nejsou schopní bojovat proti virovým nákazám. Umírají většinou jako děti. Tím stejným jsem se ale už předtím zabývala i v Berlíně u své magisterské práce.

Je to docela sranda, že jsem se po letech dostala zase k výzkumu této nemoci. Moc skupin na světě tohle nedělá, protože je to vzácná nemoc. Imunodeficity jsou něco, co je mému srdci blízké a chtěla bych se tím zabývat. Nejenže jsou zajímavé, ale to řešení je většinou jednodušší, protože imunodeficity jsou často způsobeny mutací jednoho písmenka v genomu. To znamená, že ta oprava je snadnější a můžete toho člověka vyléčit jen tím, že mu opravíte to jedno konkrétní písmenko.

Jednoduše se zbavit hluchoty

Jak vlastně taková genová léčba vypadá? Je to záležitost nějaké injekce jako v případě malého Martina, který nedávno při použití právě genové terapie dostal injekce do mozku?

Momentálně je nejsnadnější snažit se léčit věci, které jsou v krvi, pomocí takzvané ex vivo terapie, kde musíte z člověka vyndat buňky, které chcete editovat. Ty pak opravíte a vrátíte je zpátky do těla. Pokud se jedná o buňky, které jsou v kostní dřeni, tak pak musíte toho člověka ještě zbavit zbytků původních buněk pomocí chemoterapie nebo ozáření. Je to transplantace, jako kdybyste měli dárce – rozdíl je, že vy sám jste si svým vlastním dárcem.