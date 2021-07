Genetické nůžky CRISPR jsou účinné i proti covidu. Hledá se cesta k léku

CRISPR vědci zkoumají už řadu let; umí měnit části DNA tak, že některé její pasáže vymaže, vloží nebo nahradí jinými. V medicíně se s ním experimentuje jako se způsobem, jak pomocí změn genetické informace léčit některé nemoci, anebo dokonce jim i předcházet.

Autoři studie upozorňují , že výsledek je sice velmi nadějný, ale výzkum zatím probíhal jen na buněčných kulturách za zdmi laboratoří, tedy jen „ve zkumavce“. A to znamená, že cesta k potenciálnímu léku bude ještě trvat velmi dlouho. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by ale tento nový přístup mohl přinést v boji proti covidu-19, ale možná i dalším smrtícím koronavirům revoluci.

Vědci v tomto experimentu použili enzym CRISPR-Cas, který se navázal do části genetické informace viru, jež slouží k jeho rozmnožování. Enzym dokázal tuto část RNA rozložit a znemožnil tak viru, aby se replikoval.

Video of Genome Editing with CRISPR-Cas9

Testuje se i při vytváření geneticky modifikovaných rostlin a zvířat, ale jeho využití u lidí je stále omezené a současně pro mnohé i kontroverzní. Tato biotechnologie je natolik perspektivní, že za její vývoj dostaly autorky Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová Nobelovu cenu za chemii.

Obrovskou změnu přinesl rok 2020, kdy se na jaře podařilo využít tuto technologii také pro úpravu RNA – kterou využívají například viry. Nově teď autoři studie v Nature Communications prokázali, že si CRISPR poradil i s covidovým virem SARS-CoV-2 – a to jak jeho původní podobou, tak i s varianou alfa a verzemi, jež se od těchto kmenů liší jen drobnými mutacemi. Teoreticky by ale nemělo být těžké upravit genetické nůžky tak, aby fungovaly i proti jiným současným variantám nebo těm, jež se objeví v budoucnosti. A dokonce by se daly rychle upravovat i proti dalším virům, které se mezi lidmí objeví, s pandemickým potenciálem.