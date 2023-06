Vědci vytvořili umělá lidská embrya bez spermie a vajíčka. Výzkum vyvolal kontroverze

Embrya, která nebudou žít

Vědci neplánují, že by v blízké budoucnosti tato syntetická embrya využívali klinicky. Jejich implantace do dělohy by byla podle zákonů, které v současné době platí, nezákonná. Vědci zatím ani netuší, jestli by tyto embryonální struktury byly schopné dozrát.

„V současné době je vývoj embryí v Evropě velmi rychlý. Pokud se pomocí kmenových buněk namodeluje normální vývoj lidského embrya, můžeme získat strašně moc informací o tom, jak začínáme vývoj a co se může pokazit, aniž by se musela k výzkumu používat opravdová embrya,“ uvedl Robin Lovell-Badge z Institutu Francise Cricka v Londýně.

Cesta k umělým embryím

Výzkum začal, když se dvěma na sobě nezávislým skupinám vědců podařilo přimět kmenové buňky myší, aby se samy zkombinovaly do podoby velmi raných embryí. Jednu z těchto skupin vedla právě profesorka Żernicka-Goetzová.

Od té doby se nejrůznější týmy snaží přenést výsledky na lidská embrya. Až doposud se to ale dařilo jen u těch opravdu nejvíce zárodečných fází, kdy je embryo jen shlukem buněk.