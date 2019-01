Vědci v Brně zkoumají 3D modely embryí. Metoda pomůže včas odhalit genetické vady

Na 3D modelu pracuje celý tým vědců

Z tomografu získají vědci dva tisíce snímků, které je potřeba matematicky zpracovat a zrekonstruovat do řezů. Ze série záběrů pak vytvoří 3D model. „Máme komplexní informace o tom biologickém vzorku. Máme tam jak chrupavku, tak měkké tkáně, svaly, kosti. Je to celkem náročné, máme na to celý tým, abychom vysegmentovali to, co potřebujeme,“ vysvětlil Tomáš Zikmund.

Na rozdíl od mikroskopu, kde se obvykle zkoumají zvlášť vypreparované vzorky, na modelech vědci vidí, jak se embryo vyvíjí a mohou jej porovnat s kontrolními vzorky zdravých myší.

Od chrupavek a tkání se vědci chtějí posunout až k buňce

Výzkum směřuje k vysvětlení různých syndromů a nemocí u lidí, zejména těch, které se projevují deformací obličeje. Nedávno publikovaná část práce ve vědeckém časopise eLife je důkazem toho, že vědecký tým je úspěšný. „Tento výzkum je velice důležitý a je to i tím, že ho lze aplikovat i do dalších vědních oblastí. Je to metoda, jak nahlížet do objemu materiálu a samozřejmě se dá nahlížet i pod povrch,“ řekl zástupce ředitele CEITEC VUT Radim Chmelík. Počítačový tomograf má rozlišení od dvou do deseti mikrometrů. Do budoucna chtějí jít vědci ještě dál a stejnou metodou rozpoznávat jednotlivé buňky.