Mikroplasty se dostávají i do čerstvých potravin. Australský výzkum varuje před obaly

O mikroplastech a jejich přítomnosti na nejrůznějších místech planety se mluví už dlouho, zejména v souvislosti se zvířaty a přírodou. Ale méně se ví o tom, jaký mají dopad na lidské zdraví.

Nová studie se teď podívala na to, jak se mikroplasty dostávají do potravin. Vědci v minulosti opakovaně varovali před mikroplasty v rybách, do nichž se dostávají z kontaminované vody.

Ale podle aktuálního výzkumu jsou plasty a jejich příměsi v různých koncentracích přítomné nejen v rybách, ale v mnoha dalších potravinách, včetně masa (hlavně kuřecího), rýže, vody, a dokonce i v čerstvých zemědělských produktech.