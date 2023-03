Ayahuasca činí mozek neuspořádanějším a informačně bohatším, ukázal výzkum

Psychotropní nápoj ayahuasca peruánských šamanů je tak silný, že lidé, kteří jej pozřou, mluví nejen o silných halucinacích, ale i o zážitcích blízkých smrti, kontaktech s bytostmi z vyšších dimenzí a o cestách alternativními realitami, které mění život. Díky skenům mozku vědci získali nové poznatky o silně psychotropní látce dimethyltryptamin (DMT), kterou tato substance obsahuje. Odhalili, že má hluboký dopad na celý mozek, zejména na oblasti, které u lidí hrají klíčovou roli v plánování, jazyce, paměti, komplexním rozhodování a představivosti. Vlivem drogy se různé oblasti stávají extrémně propojenými, díky čemuž jsou plynulejší a pružnější.

„V dávce, kterou používáme, je to neuvěřitelně silné,“ uvedl neurolog a psychiatr Robin Carhart-Harris z Kalifornské univerzity v San Fransciscu. „Lidé popisují, že opouštějí tento svět a pronikají do jiného, který je neuvěřitelně pohlcující a bohatě složitý, někdy obývaný jinými bytostmi, o nichž mají pocit, že by nad nimi mohly mít zvláštní moc, jako bohové,“ řekl vědec.

Nové rytmy nahradí ty staré

„Zjistili jsme, že DMT rozbíjí základní mozkové sítě a způsobuje, že se od sebe méně odlišují. Vidíme také, že se rozpadají hlavní rytmy mozku – které plní převážně inhibiční, omezující funkci – a ve shodě s tím se mozková aktivita stává neuspořádanější neboli informačně bohatší,“ vysvětlil Carhart-Harris.

Lidé vyhledávají změněné stavy, které přináší ayahuasca, již nejméně tisíc let. V roce 2019 byl při archeologických vykopávkách v jedné bolivijské jeskyni objeven kožený váček vyrobený ze tří liščích čumáků. Analýza vnitřku váčku odhalila stopy DMT, kokainu, pravděpodobně z listů koky, a dalších psychoaktivních látek. Váček, datovaný roky 900 až 1170, byl zabalen do svazku s malými špachtličkami z lamí kosti, dřevěnými šňupacími tabletami a pestrobarevnou čelenkou.

Nápoj se obvykle připravuje vařením obří liány Banisteriopsis caapi s listy keře Psychotria viridis. Jeho název pochází z kečuánštiny, kterou v Andách mluví mnoho původních obyvatel, přičemž aya znamená duše a wasca znamená liána. Překlady se pak liší od duchovně záhadného „liána duše“ až po poněkud méně lákavé „provaz smrti“.