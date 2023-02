Vojenskou stíhačku poprvé plně ovládala umělá inteligence. Pilotovala ji 17 hodin

Až doposud se autonomní letadla omezovala na drony. Nyní společnost Lockheed Martin pro americkou armádu poprvé vylepšila experimentální vojenskou stíhačku, která se dá pilotovat jen za pomoci specializovaného programu, tedy bez přítomnosti živého lidského pilota.

To může výrazně promluvit do vývoje nových strojů a výcviku pilotů. Vývoj moderních bojových letadel je velmi dlouhodobá záležitost. Například legendární stíhačka Supermarine Spitfire z druhé světové války se sice vyvíjela jen tři roky, u letounu F-35 Lightning II stejný proces zabral dvacet let. A první dodané kusy jsou už v jistém smyslu zastaralé.

Obdobně složitá, dlouhodobá a drahá je výuka pilotů. Letouny jsou extrémně drahé, a proto se jich vyrábí jen málo. Výše uvedených spitfirů vzniklo přes dvacet tisíc, strojů F-35 necelých devět stovek. Když už vzniknou, je pro armády neekonomické vyčlenit jich mnoho pouze pro tréninkové účely.

Vychytat ideální letové vlastnosti zkrátka trvá dlouho a „obětovat“ při testech prototypy za stovky milionů dolarů je velice náročné i pro nejbohatší státy.

Rychleji a bezpečněji s umělou inteligencí

S tím, jak se rozvíjí umělá inteligence, mají teď inženýři konečně k dispozici nástroj, který může „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Umělá inteligence může testovat vlastnosti letadla, aniž by byl v ohrožení život pilota. A navíc zvládne nalétat tolik hodin, že to prověří schopnosti letounu natolik rychle, že to zrychlí i jeho vývoj.

Letoun VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) vyvinulo výzkumné středisko Skunk Works společnosti Lockheed Martin ve spolupráci s firmou Calspan Corporation.

Jde o extrémně upravenou variantu stíhačky F-16 s barevnou fasádou, ale to není všechno. VISTA X-62A totiž pod povrchem ukrývá unikátní systémy, které umožňují letadlu zcela autonomní pohyb ve vzduchu. Podle společnosti Lockheed má nejen vylepšené schopnosti, ale zvládne i změny svého softwaru pro rychlou tvorbu prototypů.