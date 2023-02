Nový program pozná autora textu z pouhých dvou set slov

Odborníci z katedry obecné lingvistiky FF UP se těmito takzvanými frekvenčními analýzami textu zabývají už několik let, metoda se používá například při určení autorství psaného slova.

Dosud se vědci zaměřovali na slova s vyšší frekvencí výskytu, autoři nové metody ale zvolili odlišný postup. „S kolegy jsme zjistili, že podle nízkofrekventovaných, ale pravidelně rozmístěných, opakujících se slov lze autora poznat také. A co víc, ještě s vyšší mírou jistoty. Už několik let se tedy zaměřujeme na opačné spektrum, na zvláštní skupinu slov v dané slovní zásobě konkrétního člověka,“ uvedl Dan Faltýnek z katedry obecné lingvistiky FF UP.